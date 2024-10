HarmonyOS Next se présente comme la cinquième génération du système d'exploitation de la marque Huawei. Celle-ci sera livrée avec une toute nouvelle interface conçue pour délivrer une expérience numérique plus fluide (+30 % par rapport à la précédente version) et globalement plus cohérente. La sécurité est également l'une des priorités de la société qui introduit avec HarmonyOS Next une architecture repensée, baptisée Star Shield. Dorénavant, les utilisateurs pourront limiter l'accès aux fichiers ou encore bloquer l'enregistrement de l'écran.

Sans surprise, l'intelligence artificielle occupera une place centrale dans HarmonyOS Next. L'assistant XiaoYi promet d'ores et déjà une intégration de l'IA plus poussée en matière de synthèse de documents ou encore de génération d'images. De plus, à l'instar de ce que propose déjà Google avec sa fonctionnalité Circle to Search, il lui sera possible d'analyser et de fournir des résultats de recherche pertinents à partir d'une image sélectionnée par vos soins.