Divorce en vue ? Huawei va rendre incompatible HarmonyOS avec les applications Android

Huawei fait le choix du quantitatif : l'entreprise chinoise collabore ainsi avec des entreprises, universités et institutions du pays afin de former plus de 100 000 développeurs Harmony chaque mois. Autrement dit, plus d'un million de développeurs spécialisés dans l'OS de Huawei devraient être effectifs d'ici la fin d'année. Pour appuyer cette décision, 1,33 milliard de dollars seront investis par l'entreprise afin de promouvoir ses applications natives, mais aussi ses services de cloud & kits de développement logiciel.