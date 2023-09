Malgré l'embargo américain, Huawei a réussi à produire une puce de 7 nm

C'est en effet la question que tout le monde se pose depuis que le fabricant chinois a présenté sa nouvelle pépite. Répondant au nom de Mate 60 Pro, ce nouveau téléphone Android saura séduire un grand nombre d'utilisateurs, c'est certain. Toutefois, il y a un problème, et pas des moindres : ce dernier est doté de la puce Kirin 9000S, fabriquée par la société SMIC (Semiconductor International Manufacturing Corp).

Selon le président de la commission de la Chambre des représentants sur la Chine (aux États-Unis, bien évidemment), à savoir Mike Gallagher, il s'agirait d'une violation des restrictions mises en place depuis 2019. D'après ses propos recueillis par Reuters, « [la puce] n'aurait probablement pas pu être produite sans technologie américaine et, par conséquent, SMIC pourrait avoir violé la Foreign Direct Product Rule du département du Commerce ».

Souvenez-vous, c'est en 2019 que la marque Huawei a été mise sous embargo à la suite d'un décret de l'ancien président Donald Trump, avec pour principale raison sa proximité avec le gouvernement chinois, et les suspicions d'espionnage des autres pays et de certaines entreprises. Après cela, le constructeur n'avait plus eu la possibilité de vendre son matériel sur le territoire des États-Unis, et sans trop de surprises, le chiffre d'affaires de Huawei a drastiquement chuté partout dans le monde, sauf en Chine. Depuis, l'entreprise tente de contourner l'embargo, ce qui n'est pas facile.