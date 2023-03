Craignant l'espionnage chinois, les opérateurs allemands pourraient démonter des milliers d'équipements Huawei et ZTE

Mais si la volonté est là, elle devra faire face à des difficultés techniques. Car si empêcher les deux géants chinois du secteur de participer à des marchés futurs serait chose assez aisée, remplacer leurs installations actuelles en Allemagne demanderait beaucoup plus de travail. « Après des années de tergiversations, le réseau 5G allemand est profondément dépendant des fournisseurs chinois. Il faudra de nombreuses années pour mettre fin à cette situation », explique ainsi à Reuters Noah Barkin, expert du Rhodium Group.

Depuis plusieurs années, Huawei et ZTE sont critiqués pour leur proximité avec le pouvoir politique chinois. Cette dernière permettrait à Pékin d'utiliser leurs équipements pour espionner des nations étrangères. Huawei a de son côté rappelé avoir entretenu de bonnes relations depuis près de 20 ans avec l'Allemagne et le reste du monde sur la question de la sécurité, alors que ZTE s'est dit ouvert à des contrôles extérieurs. De son côté, l'ambassade chinoise à Berlin a expliqué être « très perplexe », et serait « très insatisfaite » si le bannissement devenait effectif.