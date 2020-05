5G : le Royaume-Uni veut une alliance de 10 pays pour contrer les équipementiers chinois comme Huawei

Pour Huawei, l'horizon s'obscurcit un peu plus en Grande-Bretagne et ailleurs (© Pixabay)

Notre voisin d'outre-Manche semble plus que décidé à écarter l'équipementier Huawei et les autres acteurs chinois de ses infrastructures 5G, au point de vouloir créer un "club" des nations contre les technologies de l'empire du Milieu.

En l'espace de quelques semaines, le Royaume-Uni semble être passé d'un extrême à un autre s'agissant du traitement réservé à Huawei et à tout autre équipementier 5G chinois. Le week-end dernier, sous pression de députés rebelles de sa majorité, le Premier ministre Boris Johnson a dû demander à son administration de lui concocter un plan visant à "réduire à zéro la participation de Huawei" dans les réseaux 5G britanniques d'ici 2023 , alors que les autorités et la firme de Shenzhen avaient trouvé un terrain d'entente : se limiter à 35% de parts de marché. Les dernières révélations du Times montrent que le prolongement à cette démarche extrême a démarré.

Outre-Manche, le gouvernement aurait carrément sondé son allié américain pour faire partie de ce "D10" des partenaires démocratiques avec lui. L'alliance pourrait accueillir des pays comme l'Australie, l'Inde et la Corée du Sud, en plus de ceux du G7, c'est-à-dire la France, l'Allemagne, l'Italie et le Canada.