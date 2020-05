Huawei : des députés britanniques travaillent à écarter l'équipementier 5G d'ici 3 ans

On a tendance à l'oublier, mais il n'y a pas que la partie de ping-pong contre les États-Unis qui inquiète Huawei. La firme de Shenzhen voit aussi son avenir comme équipementier menacé chez le plus fidèle allié des USA : le Royaume-Uni. Plusieurs médias britanniques ont révélé, ce week-end, que le Premier ministre Boris Johnson, poussé par des députés « frontistes », pourrait très sérieusement compliquer le rôle de Huawei dans les infrastructures 5G locales. Voire le réduire à néant.

Alors qu'il était parvenu à résister à la pression des États-Unis, qui réclament depuis plus d'un an la mise à l'écart de Huawei des réseaux 5G du Royaume-Uni, Boris Johnson ne pouvait plus tenir. Même si le chef du gouvernement détient la majorité chez les députés, plusieurs dizaines de membres de son propre parti, celui des conservateurs, veulent cette fois aller au bout des choses, et complètement bloquer la firme de Ren Zhengfei.

Le nombre de députés rebelles ou « frontistes », tous animés par un sentiment anti-chinois renforcé par le coronavirus et sur fond de suspicion d'espionnage et de surveillance de Pékin, avoisinerait la cinquantaine, ce qui serait suffisant pour renverser le gouvernement sur la question.

Du côté de Pékin, la déception devrait être immense. À la fin du mois de janvier, le gouvernement britannique avait en effet bien validé la participation du géant chinois à la mise en place de l'infrastructure 5G du pays, à certaines conditions. Plus clairement, le Royaume-Uni avait prévu de limiter à 35% la part de marché de Huawei en équipements de cinquième génération outre-Manche, et de l'interdire tout simplement au sein des parties les plus sensibles et les plus exposées du réseau du pays.