Royaume-Uni : des conspirationnistes incendient des relais 5G pour avoir propagé le coronavirus

Une antenne 5G, ici au premier plan (© Shutterstock.com)

Des théories qui se propagent vite sur les réseaux sociaux

Un « non-sens dangereux », pour le gouvernement britannique

Depuis plusieurs semaines, les théories fumantes concernant l'origine du coronavirus pullulent un peu partout sur le Web. Si vous avez bonne mémoire et que vous êtes un(e) lecteur(trice) assidu(e) de Clubic, ce dont on ne doute pas un instant, vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques jours, un député de la majorité avait ironisé sur la prétendue responsabilité de la 5G dans la propagation du virus qui tue plusieurs milliers de personnes chaque jour dans le monde. Au Royaume-Uni, la théorie a carrément conduit à incendier des antennes de cinquième génération.Plusieurs antennes 5G, réparties sur les sites de Birmingham, Merseyside et Belfast, ont été incendiées ces derniers jours au Royaume-Uni. Les feux ont été provoqués par la diffusion, sur plusieurs groupes Facebook apparentés « anti-5G », d'une série de fake news sur la technologie mobile, faisant monter la tension chez les conspirationnistes.Des pompiers et policiers ont dû intervenir pour stopper les incendies, et c'est désormais le gouvernement britannique qui s'empare de l'affaire. Celui-ci prévoit, par l'intermédiaire du secrétaire à la Culture Oliver Dowden, comme nos confrères du Guardian l'indiquent, de s'entretenir directement avec les différentes plateformes sociales, telles que Facebook, afin de s'entendre sur une méthode visant à dissiper les théories du complot reliant la 5G à la propagation du Covid-19.L'intervention des autorités britanniques semble légitime, dans le sens où plusieurs employés travaillant dans les télécoms du royaume auraient été menacés, verbalement et physiquement, par des individus convaincus que les antennes 5G comportent des risques pour la santé et ont des conséquences néfastes sur leur système immunitaire. Un «» selon le journaliste de métier, et ministre de Boris Johnson, Michael Gove.Joe Anderson, le maire de Liverpool, ville bien connue des amateurs de football, a lui-même indiqué avoir reçu des menaces après avoir écarté la théorie des conspirationnistes de la 5G, la jugeant «». Stephen Powis, le directeur du National Health Service (NHS), la sécurité sociale britannique, précise que «».Et le dirigeant, en colère, de se dire «».