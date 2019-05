Donald Trump déclare une “urgence nationale” pour bloquer Huawei

Donald Trump fait appel à un décret vieux de 1977

Une mesure plus symbolique qu'handicapante pour Huawei

Alors que les rangs alliés de Donald Trump se vidaient au fur et à mesure dans son combat contre Huawei, la Maison Blanche a décidé de déclarer une «» pour interdire aux firmes de télécom américaines de se fournir en équipements auprès d'homologues étrangers accusées d'espionnage. Un décret qui vise bien entendu les firmes chinoises, aux premiers rangs desquels Huawei et ZTE, et qui ne va qu'envenimer la guerre commerciale que se livrent les Etats-Unis et la Chine.Le discours de la Maison Blanche sonne comme un refrain répété depuis des mois. Dans un communiqué de presse, celle-ci légitime sa mesure choc en affirmant que «» Un euphémisme quand on sait que Donald Trump et bon nombre de représentants politiques républicains accusent les firmes chinoises comme Huawei et ZTE d'être les «» du Parti Communiste chinois. Des émissaires qui feraient leur miel d'Internet et de leurs équipements pour voler des données économiques et industrielles sur le dos des Etats-Unis. En invoquant l'de 1977, jamais pourtant une mesure aussi violente n'a été prise à l'encontre de ces «» accusés d'être «» depuis 2012 déjà.La réponse de Pékin ne s'est pas fait attendre. Le lendemain du décret, Gao Feng, porte-parole du ministère chinois du commerce, a exhorté les Etats-Unis » pour «» entre les deux pays. De son côté, Huawei a purement et simplement accusé la Maison Blanche « d'empiéter sur leurs droits » alors que son Directeur Général, Liang Hua, s'était dit prêt à signer des accords de «». Cette mesure se veut bien plus symbolique au vu des retombées commerciales prévues relativement faibles. D'un côté les géants américains comme Verizon, AT&T et Sprint ne s'approvisionnent pas chez Huawei. D'autre part, Huawei ne réalise que 6,6% de son chiffre d'affaires aux Etats-Unis. Cette mesure risque cependant de mettre de sérieux bâtons dans les roues dans le déploiement de la 5G de Huawei sur le territoire.