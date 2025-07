Quelques heures après les lignes directrices de Bruxelles ouvrant la voie à une interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, le Conseil d'État a pris, à son tour, une décision très importante. Souvenez-vous, en février 2025, quand les ministres Rachida Dati et Clara Chappaz signaient un arrêté musclé. Le texte, basé sur la loi SREN (sécuriser et réguler l'espace numérique) de mai 2024, étend à 17 plateformes pornographiques établies dans d'autres États membres de l'Union européenne l'obligation de vérifier l'âge, en se basant sur le référentiel technique de l'ARCOM, l'autorité de l'audiovisuel et du numérique.