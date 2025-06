Le message est clair, et les destinataires bien identifiés. Après Bruxelles, qui avait déjà adressé un premier avertissement aux sites qui traînaient du pied, le 11 juin, l’Arcom a envoyé une lettre d’observations à cinq des sites X les plus visités depuis la France : XNXX, XVideos, XHamster, XHamsterLive et Tnaflix. Leur point commun : aucun d’entre eux n’a mis en place de système de vérification de l’âge, en dépit de la loi SREN votée en mai 2024.

Comme ils sont basés à Chypre ou en République tchèque, ces services échappent à la juridiction française directe. L’autorité a donc activé un levier prévu par le DSA : alerter les régulateurs locaux pour les inciter à agir. Une démarche transfrontalière qui renforce la portée des obligations imposées aux plateformes. En parallèle, l’Arcom a également envoyé sa contribution au projet de lignes directrices de la Commission européenne sur la protection des mineurs.