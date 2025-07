alsaco67

Comme souvent, puisque l’on est pas capable d’avoir la bonne idée avant les autres ou parce que l’on a pas les compétences, on jalouse et on montre du doigts les méchants qui , eux, réussissent .

Ensuite, on tente de récupérer de l’argent facile par un moyen usé à la corde en France : la TAXE

C’est avec des taxes que l’on devient efficient, c’est connu, on en a la preuve chaque jour…Elle tombe dans quelles poches la fameuse taxe sur le copie numérique au fait ? C’est comme l’ancienne vignette auto qui devait améliorer la coupe de nos anciens …

Au lieu de verser des sommes colossales automatiquement et surtout sans contre-partie en aides sociales , on devrait porter l’effort sur les sciences et technologies pour se développer et pas endosser un perpétuel costume de victime…