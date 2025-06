Après des mois d'attente et une consultation publique inédite, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) sort enfin de sa réserve. Ce jeudi 19 juin, elle publie un guide détaillé sur l'utilisation de l'intérêt légitime dans le développement d'intelligences artificielles. Une feuille de route qui clarifie les règles du moissonnage (web scraping) de données et va faire du bruit dans l'écosystème tech français.