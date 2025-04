Le gouvernement a choisi la journée mondiale du livre et du droit d'auteur, de ce mercredi 23 avril, pour discuter très sérieusement de l'avenir de la création numérique. Les ministres de la Culture, Rachida Dati, et de l'IA et du Numérique, Clara Chappaz, ont annoncé le lancement d'une concertation nationale entre les développeurs d'intelligence artificielle générative et les ayants droit culturels.