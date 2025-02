Dans notre article initial, nous avions mentionné une plainte déposée par Maitre Jérémy Roche. Celle-ci tombait à pic, en plein Sommet sur l'IA, alors que Mistral venait d'annoncer la construction de son premier data center en France. La plainte évoquait l'absence d'une option d'opt-out pour les utilisateurs de la version gratuite du Chat, mentionnant que les données collectées, les entrées et sorties générées par les utilisateurs, sont mises à contribution pour entrainer les modèles d'IA de la société.



La start-up tricolore n'a pourtant pas tardé à réagir, via L'Informé, en précisant avoir toujours "permis à ses utilisateurs de refuser l'utilisation des informations contenues dans les requêtes adressées au Chat". Les modalités d’opposition se trouvent dans la partie 3.4.2 de la politique de confidentialité de Mistral, une section que l'entreprise a actualisée suite à cette affaire, "pour plus de clarté".