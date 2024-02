Intelligence artificielle : des députés imaginent une super Cnil responsable de la régulation de l’IA

En un peu plus d'un an, les IA génératives se sont imposées comme une technologie avec laquelle il va falloir compter. Très facile d'accès, et pouvant produire de très nombreux contenus à la demande, ces IA sont à la fois une bénédiction pour les créateurs, mais aussi pour tous ceux qui souhaitent porter atteinte à d'autres personnes, comme l'a encore montré le scandale des deepfakes de Taylor Swift. Alors, il semble nécessaire de rapidement mettre en place un gendarme. Et ce pourrait être la CNIL !