Bruce Schneier observe de près l’initiative Current AI, annoncée à Paris lors du Sommet d’action sur l’IA. Cette démarche réunit le gouvernement français, des grands noms comme Google et Salesforce, mais aussi plusieurs fondations. Dès le départ, le projet dispose de 400 millions de dollars, avec l’objectif d’atteindre 2,5 milliards en cinq ans. La ligne reste claire : bâtir une intelligence artificielle fiable, ouverte et vérifiable.

Martin Tisné, à l’origine du projet, veut aller droit au but. Sa conviction : l’IA ne deviendra un progrès pour la société que si elle s’adresse à tous. Il l’affirme simplement : « L’IA a le pouvoir d’améliorer l’accès à l’emploi, aux soins de santé et à l’éducation, mais seulement si nous agissons maintenant ». Dix gouvernements soutiennent déjà l’initiative, dont l’Allemagne, la Finlande, le Nigéria et le Chili. Emmanuel Macron résume l’ambition : « Current AI peut changer le monde de l’IA. En donnant accès aux données, aux infrastructures et à la puissance de calcul d’un grand nombre de partenaires, Current AI contribuera au développement de nos propres écosystèmes d’IA en France et en Europe ».

L’équipe place l’accès à la donnée, l’open source et la responsabilisation auditable au cœur du projet. Plusieurs personnalités, comme Reid Hoffman (LinkedIn), Clément Delangue (Hugging Face) et Arthur Mensch (Mistral), affichent leur soutien.

Bruce Schneier le dit ouvertement : il préfère « une IA non corporative ». Il résume son regard par ces mots : « Nous avons échoué avec les réseaux sociaux. Nous avons échoué avec la recherche, mais nous pouvons y parvenir avec l’IA ». D’après lui, tout repose sur un équilibre entre la technique et le politique.

L’avenir de Current AI et le déploiement des règles européennes retiennent de plus en plus l’attention. La législation rend obligatoires la documentation et l’audit pour les IA à haut risque. Ce cadre touche des secteurs variés, parmi lesquels les ressources humaines. Plusieurs acteurs de la tech suivent la situation de près, conscients que ces évolutions pourraient faire évoluer leurs méthodes. Bruce Schneier considère que tout progrès dépendra de la capacité à rapprocher le développement technique et la volonté politique.