Et c'est là un peu toute la question qui se pose à l'heure des bons en avant effectués par l'intelligence artificielle. Là où les États-Unis, et, en un certain sens, la Chine, ont décidé de laisser de grandes libertés à ceux qui développent des IA pour arriver au niveau de performances le plus élevé possible, l'approche plus responsable de l'Union européenne ne sera-t-elle pas un frein ?

Pour rappel, l'AI Act, qui doit réguler le développement des IA au sein de l'Union européenne, a commencé à être mis en application le 2 février dernier. Et à partir du 2 août prochain, Bruxelles pourrait décider d'interdire purement et simplement des IA posant des risques jugés inacceptables. L'Europe pourra aussi imposer des amendes pour réguler le secteur. De quoi refroidir les professionnels du secteur, qui préféreront alors l'air du grand large, aux États-Unis ?