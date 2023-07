Un "OpenAI européen" pourrait naître dans les cinq ans, selon Bruno Lemaire

ChatGPT, Bard, voire Ernie… Si la technologie des IA génératives a pris d'assaut le monde depuis plus de six mois, les réalisations dans le domaine restent l'exclusivité des États-Unis et de la Chine. Mais l'Union européenne ne veut pourtant pas se faire distancer dans le domaine, du moins si l'on en croit notre ministre de l'Économie.