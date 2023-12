Emmanuel Macron pense que l'accord européen sur la régulation de l'IA "n’est pas une bonne idée"

L'inquiétude est d'autant plus compréhensible que cette annonce arrive au moment où une licorne française spécialisée dans l'intelligence artificielle, Mistral AI, commence à pointer le bout de son nez. Cette société vient en effet d'achever une levée de fonds de plusieurs centaines de millions d'euros, et affiche une valorisation de près de 2 milliards d'euros. Et il semble qu'Emmanuel Macron ne veuille pas voir son développement obéré.

« On peut décider de réguler beaucoup plus vite et beaucoup plus fort que nos grands compétiteurs. Mais on régulera des choses qu’on ne produira plus ou qu'on n’inventera pas. Ce n'est jamais une bonne idée et donc il faut qu'on soit toujours à la bonne vitesse et en tout cas au bon rythme » a indiqué le chef de l'État.