playAnth95

Et oui les actionnaires ont alignés les billets les yeux fermés en se jetant sur cette nouvelle technologie, les bénéficiaires en ont profité à mort pour se remplir les poches et devenir des millionnaires. C est tout le problème dans le monde des technologies du web, les actionnaires connaissent rien à la technique et t’allonges les billets et une fois la technologie maitrisé, de nouveaux acteurs arrivent et divisent les couts de fonctionnement par 1000 et jette le ridicule sur ces entreprises profiteuses de la naïveté de la bourse.