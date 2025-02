Enfin, la question écologique est l'un des plus grands défis. Le président de la République promet une intelligence artificielle plus économe et verte, en s’appuyant sur des modèles optimisés et des infrastructures respectueuses de l’environnement. Il a d'ailleurs rappelé lors de l'interview que l’Hexagone possède l’un des mix énergétiques les plus propres au monde, un atout majeur pour attirer les investisseurs soucieux de durabilité.