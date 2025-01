promeneur001

Je m’interroge sur ces 500 G$.

Combien de G$ pour développer chatgpt ou claude ou autre ? il me semble que c’est beaucoup beaucoup moins.

Cette annonce est un discours politique à destination intérieure et est une annonce que Trump veut la domination des E.U.

Ce discours est incompréhensible. Les E.U. sont déjà souverains en la matière à travers des entreprises privées. En tant que libéraux, voir qu’il y a des pays souhaitant être souverain et ont déjà leurs propres applications à base d’IA, devrait les réjouir.

On est loin d’un Nixon lançant un plan cancer pour éradiquer celui-ci dans les dix ans, au service de l’humanité.