Les professionnels du secteur musical considèrent que l'IA ne doit pas exploiter les œuvres existantes sans consentement. Selon Victoria Oakley, « La musique n’est pas antitech, c’est une innovation fantastique, nous allons pouvoir faire beaucoup de choses avec l’IA générative, mais il faut l’utiliser dans le respect du droit d’auteur ». Pour elle, les plateformes et entreprises qui entraînent des IA à partir de morceaux existants doivent obtenir l'accord des artistes et les rémunérer. L'objectif est d'éviter que des morceaux soient copiés ou réutilisés sans contrepartie. Elle estime impératif qu'ils aient une réponse claire sur ce point des entreprises qui utilisent de la musique d'autrui pour entraîner leur IA ou créer de la musique « oui ou non, et si oui, vous payez », martèle-t-elle.

Certains pays discutent de réglementations plus souples. Au Royaume-Uni, un projet proposait une exception au droit d'auteur pour entraîner des IA à des fins commerciales. Cette initiative a provoqué une mobilisation des artistes britanniques, comme Elton John et Dua Lipa. En France, les professionnels de l'industrie musicale estiment que les lois actuelles doivent être préservées et renforcées.

Alexandre Lasch, directeur général du SNEP, alerte sur la multiplication des contenus générés par IA. Selon lui, si l'IA produit en masse des morceaux inspirés d'œuvres existantes, les créations humaines risquent d'être évincées. Deezer, par exemple, reçoit chaque jour environ 10 % de contenus issus de l'intelligence artificielle. Ces morceaux ne sont pas éligibles aux droits d'auteur ni aux droits voisins. Certains redoutent que les plateformes musicales favorisent ces productions, qui coûtent moins cher et sont plus facilement reproductibles.

L'industrie musicale insiste sur la responsabilité des plateformes et des entreprises exploitant l'IA. Les artistes demandent un cadre juridique plus clair pour garantir une protection de leurs œuvres. L'objectif est d'éviter que l'intelligence artificielle ne s'approprie des morceaux sans accord préalable ni rémunération. Comme partout ailleurs, tout travail mérite salaire.