Les maisons de disque paniquées par de faux morceaux de musique créés par IA, vendus par des escrocs

Graeme Grant est Vice-Président de la Protection Mondiale du Contenu chez Universal et son opinion sur le sujet est plutôt subtile. Il voit d'abord l'intelligence artificielle comme une aubaine, qu'il est possible de mettre au service de la créativité. En termes d'optimisation de la production musicale, celle-ci a également son utilité. Dans ce sens-là, UMG a d'ailleurs déposé plusieurs brevets afin d'utiliser l'IA pour le marketing, la création de contenu ou la sécurité.

Toutefois, le discours de Grant ne s'arrête pas qu'à une simple position optimiste. « L'intelligence artificielle, bien qu'elle recèle un immense potentiel en termes d'innovation et de développement, présente également des risques considérables. Ces dangers ne concernent pas uniquement les créateurs, mais s'étendent à l'ensemble de la société » tempère-t-il. Des amateurs utilisent de plus en plus l'IA pour copier la voix, le style ou la musique d'artistes de renom pour créer des morceaux bien réels. L'exemple parfait est le morceau de Drake vs The Weeknd's : Heart on my Sleeve, sorti en avril 2023 et qui cumule plus de 7 millions de vues sur YouTube. Ces deux artistes n'ont jamais composé celui-ci, c'est un certain AZTECH qui a usé de l'IA pour le faire.

De plus en plus de communautés en ligne se spécialisent pour partager de manière complètement gratuite des modèles vocaux pré-entraînés d'artistes célèbres. La menace sur les droits d'auteur est réelle.