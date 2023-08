Google et Universal Music bientôt alliés pour des deepfakes musicaux officiels

Cette alliance potentielle pourrait booster la créativité de nombreux compositeurs et amateurs de musique, qui pourraient alors expérimenter ce qu'ils veulent avec des voix d'artistes célèbres. Selon le Financial Times, cette initiative n'est pas isolée et s'inscrit dans un cadre de réflexion bien plus large : comment intégrer et réguler l'utilisation de l'IA dans la production musicale ?