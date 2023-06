Intelligence artificielle : ressusciter John Lennon pour faire une dernière chanson des Beatles, bonne ou mauvaise idée ?

Et si l'un des plus grands groupes musicaux de tous les temps proposait une nouvelle création musicale grâce à l'intelligence artificielle ? C'est ce qu'annonce ce 13 juin 2023 Sir Paul McCartney au micro de la BBC. Pour revenir à l'origine de ce projet, il faut remonter à l'année 1978 et à une musique qui se nomme, à en croire la BBC, Now And Then. Cependant, McCartney n'a pas confirmé lors de son interview qu'il s'agit bien de ce morceau.

Now And Then n'est cependant pas un nom inconnu des fans du groupe de rock britannique. En effet, il s'agit d'un titre composé par John Lennon, mais jamais achevé, ce dernier ayant été assassiné voilà 42 ans. Plusieurs mois avant sa mort, Lennon avait néanmoins pris le temps d'enregistrer plusieurs démos, à savoir des versions de Now And Then parmi d'autres titres, en piano voix, sans que ce travail ait un jour été achevé.