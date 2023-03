Cette nouvelle app génère de la musique par IA, encore et encore et encore...

L'arrivée d'Aimi sur Android et iOS s'est par ailleurs accompagnée d'une autre fonctionnalité. L'application viendra ainsi demander de temps à autre à l'utilisateur s'il souhaite entendre telle piste plus ou moins fréquemment et sur quelle durée.

Pour l'heure, toutes ces fonctionnalités sont gratuites. Durant la bêta fermée, les développeurs envisageaient de mettre en place un abonnement de 10 euros par mois pour profiter de différentes options. Une partie « Section » permet notamment de modifier un élément donné d'une composition musicale et d'en altérer le ton, l'intensité ou la texture, pour un rendu plus synthétique ou naturel selon les réglages.

En attendant qu'Aimi trouve plus d'adeptes, l'application propose donc tout cela gratuitement. Reste à voir si elle arrivera à séduire suffisamment d'utilisateurs à l'avenir pour rendre pertinente l'intégration d'un abonnement.