Cette IA de Google est capable de composer la musique que vous lui demandez

Il ne s'agit bien sûr pas d'une révolution dans le domaine. D'autres projets de générateurs de musique existent déjà, comme AudioLM, de Google également, ou Jukebox par OpenAI. MusicLM se démarque cependant de ses congénères grâce notamment à une vaste base de données comptant pour l'heure 280 000 heures de musique.

L'outil s'avère en outre bien mieux armé pour traduire en son des concepts jusque-là difficiles à retranscrire d'un format texte à un format audio. Il est ainsi possible d'écouter quelques extraits sur la page Google Research dédiée à MusicLM, citée en source-ci dessous. Parmi les échantillons présentés, nous avons par exemple la traduction en musique d'une description avec des mots tels que « d'un autre monde » ou « une sensation d'émerveillement ».

Forte de cette capacité et de celle de mêler habilement divers instruments et genres, cette nouvelle IA de Google se montre déjà plutôt talentueuse, malgré plusieurs défauts évidents. Et elle n'en est qu'à ses balbutiements !