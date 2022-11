Intelligence artificielle : et maintenant, elle chante !

Jusqu'à présent, les expérimentations musicales avec l'intelligence artificielle s'arrêtaient à la génération de sons d'ambiance ou de musiques de type synthé. Holly+ est donc la première intelligence artificielle connue utilisant le machine-learning pour proposer une performance vocale.

Holly Herndon a ainsi rendu sa co-création disponible à toutes et tous via un site web dédié, cité en source ci-dessous. Celui-ci permet de télécharger un fichier audio, et de laisser l'avatar virtuel gérer le reste. Le résultat ne risque cependant pas d'être aussi abouti que l'interprétation de Jolene présentée dans la vidéo ci-dessus.

Cet outil s'inscrit dans une plus vaste organisation d'Holly Herndon et Mat Dryhurst appelée Spawning, lancée plus tôt cette année. Ce groupe embrasse totalement l'idée que l'intelligence artificielle peut faire grandir la communauté artistique, et non lui nuire.