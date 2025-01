Grâce à cet outil, les musiques créés par l'IA seront détectées, pour être ensuite exclues des recommandations personnalisées. En faisant le ménage, Deezer espère améliorer la transparence et évacuer ce qui est considéré comme parasite pour le droit d'auteurs des artistes. Et il était temps, semble-t-il, au vu du volume de musique généré par IA qui est déjà disponible sur la plateforme.

« Environ 10 000 pistes totalement générées par IA sont livrées à la plateforme chaque jour, soit environ 10% du contenu quotidien livré » indique ainsi l'entreprise française. Et il ne s'agit que d'une première étape, Deezer souhaitant encore améliorer son système de gestion de ces contenus à l'avenir. « Nous avons l'intention de développer un système de marquage pour le contenu totalement généré par IA, et de l'exclure des recommandations algorithmiques et éditoriales » a affirmé le PDG, Alexis Lanternier.