Évidemment, vu l'ampleur de la logistique qu'il a fallu déployer pour obtenir de tels gains, Michael Smith a dû faire appel à des complices, que ce soit pour la création de comptes, ou le développement de catalogues musicaux. D'après l'accusation, il a ainsi travaillé à partir de 2018 avec le patron d'une entreprise de musique par IA, ainsi qu'avec un promoteur musical, dont les noms n'ont pas été communiqués.

Dès juin 2019, il était en mesure de dégager quelque 110 000 dollars par mois, somme partagée entre M. Smith et ses différents complices. Mais si l'aventure a été pendant des années très fructueuse, aujourd'hui l'homme risque beaucoup. Il doit en effet répondre à plusieurs d'accusation, dont celles de fraude électronique et de blanchiment d'argent. Et il risque 20 ans de prison pour chacun de ces chefs d'accusation !