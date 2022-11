1 263 titres inédits de 89 artistes : le crypto receleur de chansons écope de 18 mois fermes

Adrian Kwiatkowski ne devrait plus donner de sueurs froides à Ed Sheeran et les 88 autres artistiques qui ont vu leurs productions musicales disparaître dans la nature ces dernières années. Le tribunal d'Ipswich (Royaume-Uni), ville où réside Kwiatkowski, vient de le condamner à 18 mois de prison ferme pour pas moins de 20 charges (!). Ces dernières concernent notamment 14 charges pour vente illégale de matériel protégé par le droit d'auteur, trois charges pour accès non autorisé à du matériel informatique, et trois autres liées à ses activités criminelles. Le hacker, connu également sous le pseudo de Spirdark, a plaidé coupable en août 2022 pour ces accusations.

Pour trouver l'origine des méfaits de ce voleur, il faut remonter à 2019 aux États-Unis, plus exactement dans l'État de New York. On ne sait pas exactement qui a donné l'alerte, la BBC évoquant « la direction » s'occupant de musiciens. Deux artistes faisant partie des victimes sont connus à ce jour, Ed Sheeran et Lil Uzi Vert ; ils sont tous deux signés par Atlantic Records.

Dans tous les cas, les contenus de plusieurs espaces de stockage Cloud ont été signalés comme piratés, et revendus sur le Dark Web par un hacker sous le pseudonyme de Spidark. Rapidement, les enquêteurs américains font le lien entre le fameux Spidark et l'adresse mail employée par ce dernier pour son portefeuille crypto, remontant ainsi à Adrian Kwiatkowski.