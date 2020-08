Torrent : l'un des plus grands réseaux de piratage au monde a été perquisitionné

Trois personnes ont été arrêtées : George Bridi, 50 ans, résidant au Royaume-Uni, Jonathan Correa, 36 ans, dont le lieu de résidence n'est pas précisé et Umar Ahmad, 39 ans, résidant en Norvège et dit « Artist » . Selon Europol , ces trois hommes étaient les têtes pensantes de Sparks Group, établi comme l'un des plus importants réseau de piratage au monde.