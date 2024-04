Deezer fait le ménage en supprimant 13% des titres disponibles sur sa plateforme de streaming musical

Car Deezer a en fait fait la chasse aux faux albums et autres « bruits blancs », des ambiances, qui sont mis en ligne par des utilisateurs, et qui ont tendance à avoir un impact sur les revenus des créateurs musicaux.

L'autre grande catégorie de titres qui ont été évacués est celle des musiques générées par des intelligences artificielles. Deezer suit en cela son concurrent Spotify, qui avait déjà en mai 2023 décidé de mettre à la poubelle des dizaines de milliers de titres que l'on devait à l'IA.

Cette question devient d'ailleurs de plus en plus brûlante dans le secteur de la musique, où les artistes craignent de voir leur travail menacé par la technologie. Ils ont été ainsi plus de 200 grands noms à signer une pétition au début du mois d'avril pour demander à tous les acteurs du monde musical, dont les plateformes de streaming, de ne plus participer au détournement de leurs droits d'auteur par des productions issues de l'IA.