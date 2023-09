Plus de revenus pour les artistes : Deezer et Universal Music réimaginent le streaming musical

Universal Music Group et Deezer veulent secouer le monde du streaming musical. Avec leur nouveau modèle centré sur l'artiste, ils promettent une rémunération plus équitable pour les créateurs et une expérience musicale améliorée pour les fans. C'est la fin des contenus parasites et des artistes peu récompensés, le modèle vise à valoriser davantage la relation entre les artistes et leurs admirateurs. En attribuant des bonus aux artistes professionnels et aux chansons qui suscitent un engagement actif des fans, en luttant contre la fraude, et en démonétisant les contenus non musicaux, Deezer et UMG montrent ici leur engagement envers l'industrie musicale.