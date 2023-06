Le gouvernement envisage une nouvelle taxe sur le streaming musical

Et Emmanuel Macron n'agite pas une menace creuse. Il dispose en effet déjà d'un rapport du sénateur Julien Bargeton, qui a été rendu au mois d'avril dernier. Dans ces pages, l'homme politique du groupe Renaissance préconise l'instauration d'une taxe de 1,75 % sur les revenus générés par les abonnements de streaming musical ainsi que sur ceux créés par la publicité, pour le cas du streaming gratuit. Un chiffre donc plus élevé que celui évoqué à l'automne dernier, quand une taxe de 1,5 % était discutée pour soutenir le Centre national de la musique (CNM).

Les réactions à cette idée sont évidemment contrastées. L'ancien ministre de la Culture, Jack Lang, a félicité le pouvoir politique, parlant d'une « mesure de justice qui confortera la diversité musicale et renforcera les créateurs et les musiciens indépendants ». De son côté, le rappeur Niska a fait entendre un autre son de cloche : « Non à la taxe streaming. Taxe anti-rap. Taxe raciste. Taxe non justifiée ». On attend maintenant les réactions de Spotify et de Deezer.