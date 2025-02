Annie Lennox, Damon Albarn, Billy Ocean, Ed O'Brien (Radiohead), The Clash, Mystery Jets, Jamiroquai, Imogen Heap, Cat Stevens, Tori Amos, Max Richter, Ed Sheeran, Dua Lipa, Sting… Ils sont issus de divers genres musicaux et possèdent une renommée internationale. 1 000 musiciens britanniques lancent Is This What We Want?, un album symbole pour résister contre l'essor de l'IA générative.