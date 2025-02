Loposo

Un ia pour nettoyer, c est pas de la synthese vocal il y a rien de terrible, c est du denoiser, separation. Bref le monde de la musique à toujours du mal à evoluer.

On utilise auto tune, melodyne pour corriger le pitch de manière transparent, revoice pro ou dernier waves pour tout resynchroniser, des immenses banques de samples type splice ou ça devient que de l imbrication sachant que ça se met direct au tempo et à la tonalité du morceau,… En recherche il y a des outils de sampler midi avec des milliers de morceaux libre de droit converti en midi et après on sample et ça crée des nouvelles mélodies avec des bases de Mozart Bach et bien plus rare…

Ça fait longtemps que le grammy représente rien sauf pour le fan de célébrité et peoples