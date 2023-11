Les Beatles sont de retour, John Lennon ressuscité 53 ans après et sur YouTube, grâce à l'intelligence artificielle

La chanson Now and Then est probablement la dernière des Beatles, écrite et chantée par John Lennon, développée par Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr, et finalement achevée par Paul et Ringo plus de quatre décennies plus tard. Cette œuvre musicale authentique réunit le groupe mythique pour une dernière fois, marquant un moment tout bonnement historique dans le monde de la musique.