Vous vous souvenez de l'album de U2 gratuit sur iTunes ? On sait enfin comment on en est arrivé là

L'artiste commence son récit par le début, et ses premières discussions avec Tim Cook et Eddy Cue, le vice-président d'Apple en charge des services. Lorsque vient sur la table l'idée d'un album, payé par Apple et distribué gratuitement ensuite à ses utilisateurs, elle est accueillie avec scepticisme par la direction du constructeur californien.

« Tim Cook haussa un sourcil. "Vous voulez dire que nous payons l'album et que nous le distribuons ensuite ?" J'ai dit: "Ouais, comme quand Netflix achète le film et le donne aux abonnés." Tim m'a regardé comme si j'expliquais l'alphabet à un professeur d'anglais. "Mais nous ne sommes pas une organisation d'abonnement", a déclaré Cook. "Pas encore", ai-je dit. "Que le nôtre soit le premier." Tim n'était pas convaincu. "Et c'est seulement pour les gens qui aiment U2 ?". "Et bien, ai-je répondu, je pense que nous devrions le donner à tout le monde. C'est à eux de décider s'ils veulent l'écouter" », raconte Bono.

Bono a depuis compris que l'idée n'était pas aussi bonne qu'espérée, bien aidé par quelques journalistes ayant commenté la diffusion de l'album : « Comme l'a dit un amuseur des médias sociaux, "Je me suis réveillé ce matin pour trouver Bono dans ma cuisine, buvant mon café, portant ma robe de chambre, lisant mon journal." Ou, moins gentil, "L'album gratuit de U2 est trop cher." Mea Culpa ».

Le leader de U2 conclut en expliquant que cette idée était la sienne, pas celle du groupe ou de leur manager, ni même une opération commerciale imaginée par Apple. « Je pensais que si nous pouvions simplement mettre notre musique à la portée des gens, ils pourraient choisir de tendre la main vers elle. Pas vraiment ».