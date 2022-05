Apple : vous voulez savoir pourquoi Jony Ive, designer vedette, est parti ?

Du concept général aux plus petits détails, Jony Ive voulait faire de l'Apple Watch son bébé et mettre son amour de l'horlogerie de luxe et de la mode au cœur du produit. Seulement, Tim Cook et ses équipes ne semblaient pas sur la même longueur d'ondes, selon After Steve: How Apple Became a Trillion-Dollar Company and Lost its Soul, un ouvrage dédié à la marque à paraître prochainement aux États-Unis.