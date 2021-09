Apple Car : les départs s'enchaînent à la tête du projet concurrent de Tesla

À l’occasion du salon IAA Mobility de Munich, BMW a dévoilé son nouveau vélo électrique i Vision AMBY. Avec une vitesse maximale de 60km/h et une autonomie de 300 km, ce nouveau venu lorgne très nettement du côté des cyclomoteurs électriques, et BMW ne cache pas son envie de casser les codes… et de faire évoluer les réglementations.