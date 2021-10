iFixit désosse l'Apple Watch Series 7 et dévoile des similitudes entre l'iPhone 13 et la montre connectée

Ce n'est plus un secret pour personne : Apple a eu du mal à livrer sa montre connectée à temps cette année. La raison pourrait bien être l'écran de la montre, qui est la principale nouveauté de la tocante. Plus grand, plus épais… il n'est pas difficile d'imaginer pourquoi ce nouvel écran a causé des problèmes dans les chaînes de production.

C'est en tout cas ce qu'avance l'ex-employé d'Apple, mais d'autres experts estiment qu'Apple prévoyait un redesign complet de la montre pour cette année. Ce lifting aurait été annulé en raison de difficultés rencontrées lors d'une production à grande échelle.