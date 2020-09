L'Apple Watch Series 6 alimentée par une batterie plus grosse dans un design plus fin

Si d'apparence la nouvelle montre connectée d'Apple n'évolue guère, sa conception interne fait l'objet de quelques nouveautés. Tout d'abord, l'Apple Watch Series 6 est légèrement plus fine de 0,34 mm, un amincissement quasi invisible à l'œil nu mais qui mérite d'être souligné.

On note également qu'Apple a fait le choix d'une batterie légèrement plus grande avec une capacité plus importante de 3,5% par rapport à la Series 5 44 mm. La version 40 mm intègre quant à elle une batterie 8,5% plus importante. Le moteur de vibrations de la montre Taptic Engine est enfin légèrement plus grand sur ce nouveau modèle.

Apple a par contre tiré un trait sur le capteur de pression Force Touch. Il permettait, en appuyant fermement sur l'écran de l'Apple Watch, d'accéder à des menus ou à des options. Cette fonctionnalité n'a jamais rencontré son public, que ce soit sur la montre ou sur l'iPhone, et le constructeur a revu sa copie en adoptant un appui long plus traditionnel ou en réorganisant l'accès aux menus. Cet abandon permet aussi de gagner un peu de place dans le boîtier très réduit de la smartwatch.