La fabrication des futures Apple Watch 7 est plus compliquée que prévu

La prochaine tocante du constructeur profitera vraisemblablement d'un tout nouveau design. L'Apple Watch Series 7 abandonnerait en effet son format tout en rondeurs pour des tranches plates, suivant ainsi les iPhone 12 ou encore l'iPad Pro qui les ont déjà adoptées.

L'écran serait aussi revu, avec des nouvelles tailles de 41 et 45 mm contre 40 et 44 mm actuellement, et des bordures beaucoup plus fines pour élargir la surface d'affichage.

Ce nouveau design, entièrement revu selon les informations obtenues par Nikkei, pose visiblement problème aux sous-traitants d'Apple et la production de premiers exemplaires aurait été stoppée la semaine dernière après des problèmes d'assemblage des différents composants.