Steve Jobs s'est éteint il y a 10 ans, quel héritage pour cette icône de la technologie ?

On pourrait citer facilement 10 grands moments de Steve Jobs sur scène mais c'est probablement la présentation de l'iPhone qui restera la keynote la plus marquante de sa présidence. Aujourd'hui les keynotes d'Apple sont plus corsetées, plus aseptisées diront certains avec raison, mais restent des évènements attendus chaque année qui tiennent plus du grand show son et lumière que de la simple présentation produit.