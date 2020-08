Bill Gates avoue avoir été jaloux de Steve Jobs

Plus loin dans l'interview, Bill Gates revient sur le retour aux affaires de Steve Jobs chez Apple en 1997 et des années de succès qui ont suivi avec le lancement de l'iMac, de l'iPod puis de l'iPhone en 2007, une période qu'il qualifie de « vraiment phénoménale ».

« Et il n'y a aucune chance que ça arrive sans lui. Je veux dire qu'Apple était sur le point de mourir », continue Bill Gates. « Personne d'autre ne peut faire ce qu'il a fait à cette époque. Je n'aurais pas pu faire ça et je ne connais personne d'autre qui aurait pu le faire ».

Bill Gates a pourtant réussi son petit bonhomme de chemin en devenant l'un des hommes les plus riches du monde et en fondant sa fondation pour venir en aide aux populations les plus défavorisées.

Il regrette cependant de ne pas posséder le charisme de Steve Jobs, ce qui selon lui l'aiderait à amasser plus de dons comme il l'indiquait dans un entretien au Wall Street Journal en 2019 : « J'aimerais avoir de tels pouvoirs magiques parce que je défends des causes qui sont d'une certaine manière plus percutantes et je dois m'assurer qu'elles ne soient pas ignorées ».