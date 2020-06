Pour Steve Sinofsky, ex boss de Windows, le Mac sous ARM sera "le PC ultime du développeur"

D’après Steven Sinofsky, Apple a pour avantage d’aller toujours vers l’avenir en choisissant les technologies les plus prometteuses. Là où Microsoft fait le choix d’installer un Office 32 bits, Apple pousse les développeurs à réaliser leurs logiciels en 64 bits.

Il a déclaré sur ce point : « Apple a commencé à exiger des applications 64 bits en 2017. Deux ans plus tard, les applications 32 bits n'étaient plus prises en charge. Apple est une entreprise qui a un point de vue et lorsque le point de vue correspond à un excellent produit que les gens aiment, cela peut devenir une force imparable ».

D’ailleurs pour lui, l’écosystème va évoluer très vite. Dans deux ans, ARM sera vendu en majorité et dans quatre ans, les versions Intel appartiendront à l’histoire ancienne, comme l’a évoqué le développeur Steve Troughton-Smith sur Twitter.