Le MacBook Pro 16" peut désormais s'appuyer sur une Radeon 5600M à mémoire HBM2

Grâce à sa généreuse quantité de mémoire HBM2 et à ses 40 unités de calcul, la Radeon Pro 5600M 8Go se montre capable, selon Apple, de performances jusqu'à 75% supérieures à celles de la Radeon Pro 5500M 4 Go (GDDR6), proposée par défaut sur le MacBook Pro 16 pouces à processeur octo-core (Core i9 de 9e génération). Des performances par ailleurs trois fois et demi plus importantes que ce qu'Apple proposait il y a encore quelques mois sur feu son MacBook Pro 15, et qui pourraient faire la différence pour certaines activités reposant fortement sur le calcul GPU, comme du rendu 3D ou du montage vidéo lourd.

Parallèlement, Apple a annoncé des kits de SSD maison pour son Mac Pro. Il est désormais possible d'acheter des modules de 1 To, 2 To, 4 To ou carrément 8 To de SSD pour l'appareil, soit les mêmes capacités disponibles lors de l'achat du produit. Pratique pour les utilisateurs souhaitant upgrader leur Mac Pro après coup, sans avoir à se tourner vers des SSD tiers.

Les prix, eux, sont en revanche très élevés : comptez entre 750 et 3 500 euros.