Bientôt la fin de Windows sur Mac ? Il n'y aura pas de Boot Camp dans les versions ARM

Ce basculement d'une architecture à une autre aura forcément des répercutions et l'une d'entre elles concerne Boot Camp. Cet utilitaire, présent depuis Mac OS X Tiger, sorti en 2004, permet de partitionner son disque dur puis de télécharger et d'installer une copie de Windows.

Si la fonctionnalité n'est pas des plus connues dans le grand public, elle a pourtant ses adeptes notamment dans les sphères professionnelles. De nombreux utilisateurs n'ont pas le choix que de posséder une partition sous Windows pour conserver l'usage de certains logiciels métiers, uniquement compatibles avec l'OS de Microsoft.

Or, Apple a indiqué aux développeurs que Rosetta 2, le logiciel d'émulation qui permettra de faire tourner la plupart de ses applications x86 sur les processeurs ARM, ne pourra pas traduire les applications de virtualisation x86-64. En clair, la virtualisation de Windows 10 par un logiciel dédié sera impossible et Boot Camp ne serait plus accessible sur ces nouvelles machines.